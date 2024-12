SORIANO NEL CIMINO - Profumo di pizza nell'aria e mani in pasta: successo per il tanto atteso evento dedicato alla donna e alla prevenzione dei disturbi alimentari.

Un appuntamento, giunto alla quarta edizione, e che attira ogni anno tanti buongustai. Un evento che racchiude al suo interno diverse iniziative. Il primo appuntamento è stato dedicato ai più piccoli: grazie al laboratorio "Mani in pasta" i bambini si sono infatti dedicati alla preparazione di deliziosi manicaretti. A partire dalle 20 la suggestiva piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato "Pizza in Piazza" con pizze per tutti i gusti; poi spazio alla musica, alle poesie e a testimonianze dedicate alla sana alimentazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari. «Un'iniziativa a cui siamo tutti molto affezionati, - hanno fatto sapere l'amministrazione comunale - e che è giunta alla sua quarta edizione grazie all'impegno di Nadia Accetti e della sua associazione Donna Donna Onlus. Un evento che scaturisce dalla collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino, la Sam e numerose realtà e associazioni locali. Si ringrazia la ProLoco per l’organizzazione, e l’associazione Juppiter, Soriano Zeta, Ancos e Confartigianato Imprese Roma, Lady Chef Lazio, Impastatori Italiani, Associazione Cuochi di Roma, Gustarosso e Molino Cosma per il supporto». Alla manifestazione ha preso parte anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna. «Un piacere come ogni anno partecipare a questo evento, che mira a coinvolgere la popolazione e sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e la violenza di genere», ha commentato Sberna.

«Un ricordo speciale ad un angelo, proprio di Soriano, con l’ammirazione per una famiglia e una intera comunità che, nonostante il dolore, si batte per valorizzare ancor di più questo progetto per sensibilizzare grandi e bambini sul rispetto della vita e sull’importanza di avere un rapporto sano ed equilibrato con il cibo», ha detto in conclusione l’europarlamentare viterbese, ringraziando il sindaco «Roberto Camilli e tutta l’amministrazione per la calorosa ospitalità che non manca mai».

