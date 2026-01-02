VITORCHIANO - C’è un filo invisibile che lega Vitorchiano e che, nel corso del 2025, si è trasformato in un abbraccio estremamente concreto. È quello di “Vitorchiano con il Cuore”, un’iniziativa che nasce dalla partecipazione di tutta la comunità e che è diretta, come un dono prezioso, a beneficio di chi ha più bisogno. L'ultimo capitolo di questo percorso si è compiuto con la consegna alla Caritas parrocchiale, nelle mani di Don Gualberto Pirri, della somma rimanente raccolta durante la cena solidale della scorsa estate: 2.500 euro; un contributo destinato a sostenere le persone che si trovano in situazioni di fragilità.Questo risultato non è un traguardo isolato, ma il frutto di un lungo anno di impegno collettivo. È il racconto di una comunità che ha scelto di non delegare, ma di partecipare attivamente. Grazie alla sinergia tra cittadini, associazioni e volontari, le cene solidali hanno permesso di raccogliere complessivamente circa 7.000 euro, distribuiti per sostenere realtà diverse e fondamentali: dalla Caritas all’impegno contro la malattia dell'associazione Tuscia in Jazz for SLA, fino al sostegno internazionale alla fondazione SoleTerre per la popolazione palestrinese, in vista di un futuro gemellaggio con la cittadina di Aboud in Cisgiordania, per il quale si è già fortemente e positivamente espresso il consiglio comunale.

Ma il cuore di Vitorchiano batte ovunque ci sia bisogno: dalle missioni in Perù, in collaborazione con il Gruppo APE e la Famiglia Mariana Le Cinque Pietre, alle continue raccolte alimentari per le famiglie del territorio, dallo sport che si fa dono, con l’ottavo Tour Brulé (a favore dei volontari clown di corsia Goji VIP e dell'associazione Lo Zucchero Filato) fino alla forza della prevenzione del tumore al seno con la prima Camminata in Rosa insieme all'associazione Beatrice Onlus.

«Vitorchiano mostra il suo volto più autentico e distintivo - commenta l'amministrazione comunale - cioè quello di una comunità che non si volta dall’altra parte, ma che sa riconoscersi nei valori della condivisione e della responsabilità. Un ringraziamento profondo va a tutte le associazioni locali e a ogni singolo cittadino grazie ai quali tutto questo diviene realtà. Sono infatti i piccoli gesti di ogni persona che dedica il suo tempo a trasformare i piccoli gesti in un aiuto concreto, rendendo Vitorchiano un luogo dove nessuno, vicino o lontano che sia, deve sentirsi mai solo».

