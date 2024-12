MONTALTO - L'Enoteca Quattro Ruote, situata a Montalto di Castro, premiato tra i migliori Wine Bar d'Italia. L’enoteca è il risultato della passione di Stefano Fioravanti e Letizia Soldani, che da oltre quattordici anni offrono un'esperienza enogastronomica di altissimo livello.

A pochi passi dal suggestivo Castello Orsini, l'enoteca è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di vino della Tuscia e non solo.

Il 21 ottobre 2024, nella cornice del Teatro Eliseo a Roma, l’Enoteca Quattro Ruote ha raggiunto un prestigioso traguardo: la guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha assegnato all’enoteca il riconoscimento delle Tre Bottiglie, attestandola tra gli 11 migliori Wine Bar d’Italia.

Questo premio non rappresenta solo un grande successo per l’Enoteca, ma anche per il Comune di Montalto di Castro e per tutta la zona, dimostrando la capacità del territorio di farsi apprezzare su scala nazionale per la qualità della sua offerta enogastronomica. L'ambiente accogliente e intimo rende Quattro Ruote il luogo perfetto per gustare un aperitivo, cenare o semplicemente rilassarsi con un bicchiere di vino. La conduzione familiare si distingue per la competenza e la passione: il figlio Filippo, giovane sommelier, guida gli ospiti attraverso un'affascinante selezione di etichette, che spazia dai vini biologici e naturali italiani a bollicine pregiate dell'Oltralpe. Grazie al sistema Coravin, i visitatori possono assaporare vini di alta qualità mantenendo intatta l'integrità delle bottiglie. L’offerta culinaria non è da meno. Letizia Soldani, alla guida della cucina, crea piatti che portano i sapori della Tuscia e della Maremma toscana direttamente a tavola. Gli ingredienti locali e le tradizioni culinarie sono il cuore del menù, con proposte che vanno dalla ribollita ai salumi di Cinta senese, dal carpaccio di baccalà al peposo. Ogni piatto segue la stagionalità dei prodotti, offrendo una cucina autentica e legata al territorio. Per concludere, i dolci artigianali accompagnati da un caffè selezionato dalla torrefazione Giamaica sono un'esperienza che arricchisce ulteriormente il pasto.

Con eventi e degustazioni sempre in programma, l'Enoteca Quattro Ruote rappresenta un vero e proprio tempio dell'enogastronomia, dove amore per il vino e il cibo si incontrano in un ambiente unico.

