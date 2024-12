Vittoria Tassoni*

Le frittatine ai pomodori secchi, timo e pecorino sono una deliziosa combinazione di sapori che puoi cucinare per ogni occasione.

La dolcezza dei pomodori si sposa in maniera eccellente con il gusto deciso del pecorino e l’aggiunta del timo regala alla ricetta quella freschezza che crea l’equilibrio perfetto e che conquista il palato.

E’ una ricetta molto versatile, si prepara in pochi minuti, perfetta anche per un picnic od un pranzo fuori casa.

Ricetta:

Preparazione: 10 min

Tempo cottura: 20 min

Porzioni: 12

Ingredienti

6 uova medie

6-8 pomodori secchi

pecorino stagionato a scaglie qb

timo fresco

sale e pepe qb

Preparazione:

Metti in ammollo i pomodori secchi per 5/10 minuti. Spruzza con dello spray staccante uno stampo per tartellette, eliminando l'eccesso con della carta da cucina. Lo spray staccante ti garantirà il risultato ottimale, quando andrai a togliere le tue frittatine cotte dai vari pirottini ma, se non ne sei in possesso, puoi ottenere lo stesso effetto, ungendoli con del burro.

Sguscia le uova in una ciotola e sbattile appena, appena con la forchetta. Aggiungi qualche listarella alle uova in ciascun incavo, distribuendole in maniera omogenea.

Prendi i rametti di timo, ben lavati e asciugati, preleva le foglioline e disponi anche loro su uova e pomodori secchi.

Infine con un pelapatate taglia il pecorino a scaglie e aggiungilo al composto. Aggiusta di sale e pepe e mescola con una forchetta per amalgamare.

Cuoci le frittatine in un forno già caldo a 175° per un tempo compreso tra i 15 ed i 20 minuti, a seconda del tipo di risultato che desideri ottenere: se ti piacciono dal cuore morbido, falle cuocere in forno giusto 15 minuti, se invece sei un amante delle frittatine un po’ più sode, allora dovrai prolungarne la cottura.

Sforna, trasferisci nei piatti da portata e servi le tue frittatine ancora calde.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

