Come è ormai tradizione, in occasione delle festività natalizie, il Circolo ed il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia lanciano l’iniziativa “Raccolta solidale”.

Un’iniziativa entrata a pieno titolo nella lista delle tradizioni del capoluogo. «Sono ormai tanti anni che organizziamo la raccolta solidale, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa di Viterbo – spiega il coordinatore del Circolo capoluogo, Luigi Maria Buzzi -. Si tratta di un piccolo gesto destinato ai più bisognosi, alle famiglie in difficoltà e, in particolare, ai più piccoli, che hanno tutto il diritto di vivere la magia di questo particolare periodo dell’anno». La “Raccolta solidale” è in programma per domani (sabato 21 dicembre) dalle 10 alle 12,30 in piazza delle Erbe, dove sarà allestito un gazebo. «Raccoglieremo dolci confezionati e giocattoli nuovi – aggiunge Buzzi -. Quest’anno, inoltre, omaggeremo tutti coloro che verranno a trovarci al gazebo con carta da regalo. Sarà un’occasione per scambiarci gli auguri di Natale ed un momento di condivisione finalizzato ad una giusta causa; per questo, auspichiamo la massima partecipazione», conclude Buzzi.

