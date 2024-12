CIVITAVECCHIA – «La situazione è preoccupante». Lo dice l'assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni che traccia un bilancio dei primi quattro mesi di lavoro alla guida di uno degli assessorati più complessi del comune di Civitavecchia.

Un'analisi che arriva all'indomani della chiusura dei termini per la presentazione delle domande per ricevere il Voucher natalizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale per aiutare le fasce più deboli e trasmettere un po' di serenità in occasione del Natale 2024.

Il “voucher natalizio” è un buono spesa, come spiegavano dal Pincio, che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, il suo importo è così determinato: 50 euro per nucleo familiare composto da 1 persona, 100 euro fino a 2 persone e 200 euro con 3 o più persone. Le domande in totale sono state 701. Un numero di domande piuttosto elevato anche se inferiore a quello dello scorso anno (1080).

Ora l'assessorato procederà con l'analisi delle domande, andando a verificare le fasce Isee e i requisiti richiesti per accedere al contributo. Numeri che, comunque, rispecchiano le forti difficoltà che il territorio sta vivendo. «Secondo un primo conteggio - ha continuato l’assessore Maucioni - effettuato da questo assessorato le persone seguite dai Servizi sociali sono circa 1200. Non si tratta solamente di sussidi ma, ad esempio, di assistenza ad anziani o a Minori. Si deve però tenere conto che dietro ogni persona c'è un nucleo familiare, quindi si tratta di un numero particolarmente consistente. La situazione è preoccupante e il Comune cerca di far fronte come può in un contesto dove la politica generale va verso il taglio. Certamente preoccupa anche il periodo a cui andiamo incontro con un phase out che speriamo sia il più tranquillo possibile, intanto stiamo cercando soluzioni perché nessuno sia lasciato indietro ma la situazione locale, così come quella nazionale, non è certo rosea».

Crescono i nuovi poveri, a Civitavecchia come nel resto d’Italia, e «anche le persone che lavorano - ha detto Maucioni - fanno fatica ad arrivare a fine mese, noi cerchiamo di fronteggiare facendo tutto il possibile e proprio in quest'ottica si inserisce l'iniziativa dei voucher natalizi, per cercare di dare un pizzico di serenità a tutti specialmente durante le feste mantenendo la promessa e il motto che ci siamo dati ad inizio mandato ovvero non lasciare nessuno indietro».

