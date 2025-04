I turisti sembrano aver finalmente individuato le strade per raggiungere la città di Viterbo. Almeno stando ai dati, non ufficiali perché ancora incompleti, forniti dalla sindaca Chiara Frontini sul primo trimestre di quest’anno. Numeri in crescita, come aveva anticipato alla nostra testata anche il consigliere Marco Nunzi. «I dati, seppur ancora non definitivi, relativi al primo trimestre 2025 confermano un segnale positivo per il turismo a Viterbo» ha dichiarato la prima cittadina tramite i social.

«Registriamo un aumento del 5% degli arrivi e un incremento delle presenze che porta a un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 anche della permanenza media (+2%)».

Indicatore quest’ultimo che, ha evidenziato Frontini «è quello che ci interessa per raggiungere l'obiettivo strategico che ci siamo dati: favorire un turismo a lunga permanenza e non quello mordi e fuggi». L’obiettivo da raggiungere, come dichiarato in varie occasioni dall’inquilina di Palazzo dei Priori, è quello di arrivare a una permanenza media di almeno due notti, contro le attuali 1,6.

«I segnali sono chiari e i numeri inequivocabili» ha affermato, poi la frecciatina: «Per qualcuno non sarà mai abbastanza. Eppure - ha quindi concluso - sono certa che anche quel qualcuno sia orgoglioso di vedere Viterbo affianco il Cupolone».

Con riferimento alla foto che correda il post dove compare uno dei 50 manifesti più grandi dei 300 affissi nella Capitale che pubblicizzano la nostra città e sullo sfondo, lateralmente, svetta il Cupolone. Segnale positivo dunque sul fronte del turismo a Viterbo e a quanto pare si tratta di un turismo già “destagionalizzato” visto che i dati in crescita si riferiscono ai primi tre mesi di quest’anno, quindi gennaio febbraio e marzo, in cui il calendario di iniziative ed eventi è piuttosto scarno. E se il primo trimestre è all’insegna del segno +, anche le festività pasquali - stando a quanto riferito da Nunzi, anche in questo caso i dati non sono ancora definitivi - hanno visto un buon movimento di turisti in città. Molti dei quali, soprattutto del nord Italia, si possono incontrare ancora in giro per Viterbo. E come cartina di tornasole per l’afflusso di visitatori nel periodo pasquale, a mo’ di “barometro” umano la testimonianza della titolare di un esercizio commerciale in centro. «Ma come fanno a dire che non c’era gente per Pasqua? Io ho lavorato moltissimo, pochi viterbesi ma tanti turisti» ha dichiarato. Non solo, ha anche aggiunto che alcuni le hanno detto che soggiorneranno a Viterbo fino al primo maggio. In tempo per godersi la giornata di apertura di San Pellegrino in fiore. Proprio quel primo maggio che - come anticipato dal delegato comunale Nunzi - risulta già sold out a livello di prenotazioni nelle strutture extralberghiere