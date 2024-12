Caldo torrido e solitudine. L’estate porta con sé temperature alte, ondate di calore e naturalmente le agognate vacanze. Un connubio che però spesso per gli anziani e per le persone più fragili può diventare non solo momento di disagio fisico ma anche psicologico con parenti e familiari che si allontanano per godersi le meritate ferie. Per contrastare tutto ciò e portare “refrigerio” e sollievo torna da oggi fino al 31 agosto la campagna Sos Caldo, organizzata dal Comune in collaborazione con il comitato Croce rossa di Viterbo.

Un’iniziativa giunta al terzo anno, come ricordato dall’assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano «perché è importante stare vicino alle persone più fragili, agli anziani over 70 sia per quanto riguarda la necessità di avere determinati servizi sia fornendo anche un servizio di ascolto. Un supporto che si può avere con una semplice telefonata».

0761.270957 il numero da digitare per trovare all'altro capo del telefono operatori e volontari della Croce rossa di Viterbo. Attivo dalle ore 9 alle 19.

«In questi giorni - dichiara la neo presidente del comitato viterbese Cristina Bugiotti - alla nostra sala operativa sono giunte numerose chiamate per avere supporto, soprattutto per la consegna dei farmaci a domicilio».

Un servizio, il Pronto farmaco, a cui si aggiunge il Pronto spesa per la consegna domiciliare anche della spesa quotidiana.

Bugiotti tiene a sottolineare che lo 0761.270957 è a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di supporto e di ascolto, «non solo per gli anziani».

Mobilitati dal comitato Croce rossa di Viterbo per l’iniziativa Sos Caldo 20 volontari e 6 ragazzi del servizio civile.

Quest’anno inoltre «l’assicurazione nazionale - sottolinea la presidente - ha attivato anche il numero 1520 che è attivo 24 ore su 24, anche con medici e psicologi».

Cristina Bugiotti rivela inoltre che «ogni giorno al nostro centralino di media arrivano 50-60 telefonate, con picchi anche di 100».

Numeri che più di ogni altra parola testimoniano l’importanza dell’iniziativa che l’amministrazione da tre anni mette in campo.

«Pensiamo così di aver coperto le esigenze delle persone fragili - ribadisce l’assessora Notaristefano - con una campagna di sollievo che sottolinea l’attenzione che rivolgiamo ai nostri anziani e che passa anche attraverso l'ascolto. Per contrastare l’isolamento è fondamentale essere vicino anche solo con una telefonata»