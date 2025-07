A conclusione dei lavori di messa in sicurezza, oggi pomeriggio Strada Filante è stata riaperta al traffico a senso unico alternato, regolato da semaforo. «Abbiamo mantenuto il nostro impegno con i cittadini in modo diretto e trasparente, informandoli sui progressi dei lavori e sui tempi di riapertura - afferma la sindaca Frontini - Abbiamo garantito la sicurezza pubblica e ridotto i disagi per la cittadinanza che utilizza questa arteria quotidianamente. Continueremo a monitorare e lavorare per la messa in sicurezza generale della zona». Ad addentrarsi nei dettagli tecnici è l’assessore Floris, che aggiunge: «Strada Filante è stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza che ha visto impegnata attivamente l’amministrazione comunale negli ultimi due mesi. Oltre 500 metri cubi di terra sono stati rimossi dal versante per creare le condizioni affinché si potesse ripristinare provvisoriamente il traffico veicolare. Il tutto è stato coordinato da tecnici incaricati, garantendo così il livello minimo di sicurezza per la percorribilità del tratto stradale. Rimane ancora in capo l’obbligo da parte della proprietà, secondo quanto riportato nell’ordinanza sindacale, di realizzare interventi di consolidamento e ripristino della ripa, previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni secondo il quadro normativo vigente».