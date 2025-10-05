Il mood del multimediale dilaga a Viterbo. E l’amministrazione Frontini sembra subirne una particolare fascinazione. Dopo l’intervento previsto dal Comune su La Zaffera in piazza San Carluccio che trasformerà l’ex ristorante in un centro multimediale, l’esecutivo prevede lo stesso tipo di riqualificazione anche per l’ex chiesa degli Almadiani al Sacrario.

La giunta infatti ha dato il via libera all’intervento di riconversione finalizzato alla realizzazione di un centro polivalente multimediale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, affidato a febbraio, è stato redatto dall'architetto Raffaele Ascenzi che l’ha trasmesso al Comune nei primi giorni di luglio.

Un milione di euro l’ammontare complessivo dell’intervento. 640mila euro è il totale, parziale, relativo al costo dei lavori, di cui 573.894 per lavori a base d'asta oltre a 66.105 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetto a ribasso, a cui vanno aggiunti 360mila euro di somme a disposizione dell’amministrazione.

Nella documentazione allegata al progetto sono acclusi, tra gli elaborati tecnici: il piano di manutenzione dell'opera, l'inquadramento storico, le analisi sul fabbricato e del degrado e il progetto illuminotecnico tra gli elaborati grafici.

L’intervento di restauro e di adeguamento funzionale per la riconversione dell'edificio, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 - annualità 2025, è finanziato mediante contributo erogato dalla Regione, nell’ambito della Strategia Territoriale con la concertazione degli Enti, in base alle esigenze del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Nella delibera di giunta con cui si approva il progetto di fattibilità non sono riportati riferimenti in merito alle eventuali tempistiche previste per l’esecuzione dei lavori.