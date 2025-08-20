«Un nuovo cantiere apre in città: è quello che riqualificherà un’altra area degradata in via Campo Scolastico, quartiere S. Barbara. Dal degrado alla vita: 60 posti auto, nuovi alberi, a servizio degli impianti sportivi della zona». A parlare, dal suo profilo facebook, è la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che annuncia un ulteriore cantiere di lavori nella zona davanti il Campo sportivo scolastico a Santa Barbara. «Il nuovo cantiere – dice la prima cittadina – parte in via di campo scolastico, alle mie spalle c’è il bocciodromo. Questa, come ricorderete, era un’area sostanzialmente abbandonata e degradata in cui le macchine, ogni tanto, parcheggiavano un po’ random per andare ai campi sportivi. Adesso, invece, viene riqualificata a parcheggio con circa 60 posti auto e con la piantumazione di alberi come non avrete senz’altro mancato di notare». L’area di cui parla la sindaca Frontini è stata per anni più che abbandonata: uno sterrato in dislivello in cui il parcheggio era a dir poco creativo e, spesso, selvaggio. La volontà dell’amministrazione civica è stata, nei vari cantieri, quella di mettere nuovi alberi per venire incontro sia alle esigenze di ombreggiature che di decoro generale. «In tutti i nuovi parcheggi – continua Chiara Frontini – che abbiamo creato o riqualificato, proprio per abbattere le isole di calore, sono stati immessi nuovi alberi. È uno spazio che dal degrado viene riportato alla vita a servizio delle tante strutture sportive che sono in questa zona: il bocciodromo, i campetti da calcetto, il campo d’atletica e quello da rugby. Sarà presto frequentato, entro la fine dell’anno è previsto il termine dei lavori, dalle famiglie e dagli sportivi che vivono in questa zona». Se i tempi di realizzazione del nuovo parcheggio, che servirà sia i fruitori degli spazi sportivi che chi si ferma a ridosso del quartiere Santa Barbara e vicino la Teverina, verranno rispettati, si metterà mano a un’area terra di nessuno per anni. I residenti si augurano che il cantiere, quindi, venga realizzato nella tempistica annunciata dalla prima cittadina.