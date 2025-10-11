TOLFA – Si rafforza ancora di più il dialogo internazionale e culturale tra Tolfa e la Norvegia. È stato, infatti, ufficialmente siglato l’accordo tra la Pro Loco di Tolfa e il Convento dei Cappuccini gestito da Pål Steigan, un’intesa che apre la strada a nuovi progetti di collaborazione in ambito culturale, artistico e turistico. L’incontro, svoltosi in un clima di entusiasmo e amicizia, ha visto la partecipazione di Pål Steigan e del gruppo dei Norvegesi, ospiti d’onore di una giornata all’insegna dello scambio di idee e della condivisione di prospettive future. Accanto a loro, Marta Conte, Maria Chiara Testa, Maria Agnese Perfetti e alla Fidapa BPW Tolfa, che affiancherà la Pro Loco nell’organizzazione di prossime iniziative.

Il pranzo di lavoro tra le delegazioni ha rappresentato un momento di dialogo concreto e costruttivo, durante il quale sono state poste le basi per una sinergia duratura. “È stato un incontro importante – sottolinea la presidente della Pro Loco di Tolfa, Giuseppina Esposito – che consolida il legame tra la nostra comunità e gli amici norvegesi. Tolfa si conferma una realtà dinamica e aperta al mondo, capace di valorizzare il proprio patrimonio attraverso la cultura e le relazioni internazionali”.

L’accordo segna anche l’avvio ufficiale della promozione della “Settimana Nordica a Tolfa”, che si terrà dal 17 al 26 ottobre 2025: un grande evento dedicato alla cultura e alla creatività dei Paesi scandinavi, con un ricco programma di appuntamenti diffusi in tutta la città.

Nel corso dei dieci giorni saranno proposte mostre d’arte e fotografia, esposizioni di artigianato sami e design nordico, proiezioni cinematografiche, laboratori per bambini e scuole, incontri tematici sulla sostenibilità e la letteratura nordica, oltre a musica, installazioni e cene culturali. Le iniziative si terranno in diversi luoghi simbolo del borgo – dal Centro Studi al Teatro Claudio, dal Museo Civico al Convento dei Cappuccini, fino a Palazzo Buttaoni, al Palazzaccio e a Piazza Nuova – trasformando Tolfa in un vivace palcoscenico internazionale. L’obiettivo è valorizzare il profondo legame che unisce Tolfa alla Norvegia, consolidato da oltre trent’anni di collaborazioni culturali e artistiche. La Settimana Nordica sarà quindi un’occasione per celebrare l’amicizia, la creatività e la condivisione di valori comuni tra popoli diversi. Per chi desidera partecipare o soggiornare durante l’evento, è già possibile prenotare presso il Convento dei Cappuccini di Tolfa, che accoglierà artisti, ospiti e visitatori provenienti da tutta Europa.

