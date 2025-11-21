Il nuovo regolamento dehors, dopo il “pellegrinaggio” tra la terza commissione - dove la discussione sul testo ha richiesto due sedute - e la prima, tenutasi ieri, è giunto quasi al termine del suo percorso.

Quasi, perché ora dovrà passare al vaglio del parlamentino di Palazzo dei Priori per l’approvazione definitiva. E l’aula consiliare è l’unica sede in cui potranno essere presentati eventuali emendamenti.

Il testo, a cui in corso d’opera sono già state apportate piccole modifiche suggerite dalla minoranza, si presenta comunque forte del via libera unanime ottenuto nelle commissioni.

Il documento, composto da 17 articoli, numerosi commi e 3 allegati, si è cercato di normare il maggior numero di situazioni che si possono verificare nella gestione degli spazi urbani. Soprattutto per quanto riguarda i centri storici.

Regole quindi riferite non solo a Viterbo ma che prendono in considerazione anche La Quercia, Bagnaia e San Martino al Cimino. Nei tre allegati al regolamento vengono definite le zone censite: nell'allegato A il centro del capoluogo, nel B le aree di particolare valore storico fuori le mura e nel C sono inserite anche le linee guida per installazioni esterne di minimo ingombro - non dehors - per attività, diverse da bar e ristoranti, che prevedono consumi sul posto quali gelaterie, pizzerie e alimentari.

L’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne a inizio lavori della prima commissione, presieduta dal consigliere Luigi Gioiosi, ha tenuto a precisare che «il regolamento dehors è diverso da quello sull’occupazione di suolo pubblico e si concentra sulle tipologie che possono essere impiegate».

Evidenziando poi che il documento è stato redatto con la collaborazione «di 16 associazioni di categoria e di 3 ordini professionali» con l’obiettivo di assicurare il decoro e il corretto assetto urbanistico per valorizzare le zone cittadine di maggior pregio. Il titolare dell’Urbanistica ha tenuto anche a sottolineare che, come specificato nell'allegato A, «nel centro storico, su indicazione della soprintendenza, non è previsto il posizionamento di pedane. Qualora però la conformazione della strada lo richieda - attività ubicate su vie in salita o discesa -, previa valutazione dell’ufficio tecnico del Comune, l’esercente potrà provare a chiedere una deroga alla soprintendenza».

È poi iniziata la disamina degli articoli del regolamento, declinati in parte sotto l’aspetto più tecnico afferente al settore urbanistica e in parte più a livello amministrativo che riguarda lo sviluppo economico. A margine dei lavori che si sono conclusi con l’approvazione del documento, è stata risollevata la controversa questione delle commissioni disgiunte.

Matteo Achilli, consigliere di Fratelli d’Italia, è tornato a proporre la convocazione di commissioni congiunte soprattutto quando si discute di regolamenti. Proposta su cui però il presidente Gioiosi, come già fatto in precedenza, ha ribadito di non concordare: meglio separate.