Dal prossimo weekend (18 e 19 ottobre), sosta con limitazione oraria di 3 ore il sabato e la domenica su piazza Atleti Azzurri d’Italia. L’adozione del provvedimento, emanato con apposita ordinanza, fa seguito alla richiesta dell’assessore alla qualità degli spazi urbani e allo sport Emanuele Aronne. La modifica della disciplina della sosta nell’area adibita a parcheggio consente una maggiore fruibilità degli stalli, ristabilendo la finalità originaria della piazza: quella di essere a servizio degli impianti sportivi comunali - Palamalè e piscina comunale - in particolar modo il sabato e la domenica, giornate in cui all’interno dei suddetti impianti sportivi si svolgono gare ed eventi agonistici con grande affluenza di pubblico