Sistema informativo territoriale, acronimo Sit. È il nuovo strumento digitale presentato ieri a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini e fortemente voluto dall'assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne. Una piattaforma integrata «importante per la pianificazione e la gestione sostenibile del territorio e di supporto per tecnici e professionisti che potranno consultare dati territoriali, urbanistici e ambientali, ottimizzando tempi e passaggi burocratici senza più doversi recare presso gli uffici comunali per poter visionare la documentazione» ha dichiarato la prima cittadina.

Il Sit è frutto «di due anni di lavoro passati a recuperare mappe e legende sbiadite, quasi illeggibili, sepolte nei cassetti degli uffici» ha sottolineato l'assessore, specificando che il documento precedente risale al 1979, quasi mezzo secolo fa. Fondamentale e necessaria quindi per Aronne l'attualizzazione e l'innovazione del sistema informativo territoriale.

Nella piattaforma, oltre a poter consultare il Piano regolatore generale, verificare i principali vincoli urbanistici, visionare le mappe catastali, sono censiti il ​​verde con la situazione in tempo reale degli sfalci, tutte le alberature del territorio comunale via per via e si potrà verificare lo stato di salute di ogni pianta, conoscere la situazione degli espropri in corso e anche degli interventi connessi al rischio idrogeologico.

Nello strumento saranno inserite anche informazioni su questioni afferenti agli usi civici: dalla toponomastica con vie e numeri civici alla mappatura del mercato con indicazioni sugli intestatari dei banchi, ai dehors.

E quando sarà redatto, anche il nuovo grafo di rete del trasporto pubblico locale. Uno strumento digitale in progress, che può continuare a crescere ed essere aggiornato nel tempo. A disposizione dei professionisti ma anche dei cittadini, seppur con livelli di accesso limitati per questioni di privacy rispetto alle funzionalità attive per il Comune.

Pur essendo già operativo all'interno degli uffici amministrativi, il Sistema informativo territoriale sarà rilasciato online a gennaio per la sola consultazione.

E fino a quando la Regione non formalizzerà il passaggio dal cartaceo al digitale, tutti gli atti ufficiali non avranno valenza legale se non acquisiti tramite la prassi vigente, ossia recandosi presso gli uffici comunali.