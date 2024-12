Una campagna di affissioni per informare i cittadini su ciò che il patto civico al governo dell’amministrazione comunale ha realizzato finora rispetto al programma elettorale. È l’iniziativa che da ieri mattina è visibile sui muri e lungo le strade di maggiore scorrimento della città. Una campagna informativa sintetizzata in “È Viterbo ciò che conta”, che vuol dar conto dei risultati ottenuti nei diversi settori. «Dagli oltre 15 chilometri di strade comunali che sono state finora asfaltate per arrivare al mercato settimanale che abbiamo finalmente riportato in centro dopo quattro anni - dice la sindaca Chiara Frontini - passando per il risanamento della società Francigena che avevamo ereditato sull’orlo del baratro finanziario e che stiamo rilanciando dopo averla salvata, fino all’incremento delle famiglie che beneficiano dei bonus per gli asili, passando per la riapertura dell’ufficio dell'anagrafe a Bagnaia e San Martino, i risultati che abbiamo conseguito vogliamo condividerli con i cittadini. Abbiamo ancora molti obbiettivi di fronte a noi da raggiungere nell’intesse della comunità, ma questi due anni sono stati proficui. È Viterbo ciò che conta».