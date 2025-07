L’attuale gestione del Palazzetto dello sport di via Monti Cimini, affidata alla Asd Viterbo Team basket, si avvia a scadenza a fine agosto. Il Comune quindi si appresta alla ricerca del nuovo concessionario a cui affidare il Palamalè per i prossimi 5 anni, dal primo settembre di quest’anno al 31 agosto 2030. Il valore massimo della concessione ammonta, per il quinquennio, a 743mila e 472 euro.

L’impianto, nella classificazione che l'amministrazione ha stilato per le strutture sportive di sua proprietà, risulta come “impianto a rilevanza economica” e non avendo la possibilità di gestirlo direttamente lo concede in servizio a terzi.

Come spiegato nella determina dirigenziale in cui si evidenzia: “l’utilità pubblica, individuata nella promozione dell’attività sportiva e nella fruizione dell’impianto da parte della cittadinanza viterbese e non, con conseguente impatto significativo sull'interesse pubblico, volto alla promozione dell'inclusione e del benessere della collettività nel suo insieme; l’impossibilità giuridica di poter gestire in economia la struttura, traendone profitti; gli elevati costi di manutenzione, che resterebbero in capo alle finanze pubbliche, in mancanza di una gestione dell'impianto sportivo”, motivi per i quali si procede, stante la prossima scadenza della concessione, all'individuazione di un nuovo affidatario.

La modalità scelta è quella della procedura aperta invece di quella negoziata perché, si specifica nell’atto dirigenziale, “si svolge in un’unica fase, rendendola preferibile, in un’ottica di maggiore speditezza e celerità della procedura di affidamento, abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico, alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici, con una riduzione degli adempimenti amministrativi, sia per gli operatori economici sia per i funzionari della stazione appaltante; in sintesi, la procedura aperta consente un più efficace raggiungimento del principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e, nel contempo, una accelerazione delle procedure di affidamento”.

Gli operatori economici che potranno presentare l’offerta per gestire il Palazzetto sono: le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le associazioni sportive riconosciute dal Coni o affiliate a enti di promozione, le associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali, nell’ambito dello sport e del tempo libero.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo 80/100 all’offerta tecnica/qualitativa e 20/100 all’offerta economica.

Per l’importo del canone annuale si parte da un’offerta a base di gara di 12mila euro, più Iva. Il nuovo gestore avrà l’obbligo di predisporre una propria organizzazione gestionale e di assumersi il rischio d’impresa, legato alla concessione stessa.

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica, tramite la piattaforma di e-procurement, certificata ‘Appalti e contratti e-procurement di Maggioli Spa’.