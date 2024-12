Manutenzione straordinaria di strade e rotatorie, riqualificazione di un palazzo nel centro storico di Viterbo e nuovi investimenti in viabilità. Sono questi i principali programmi e interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata ieri mattina dal consiglio provinciale di Viterbo.

La variazione di bilancio permetterà di investire ingenti risorse economiche sul territorio entro il 2026, soprattutto per il miglioramento della rete viaria della Tuscia. L’ente ha infatti previsto diversi interventi di riqualificazione per oltre un milione di euro aggiuntivi rispetto ai fondi già stanziati.

Tra i vari lavori che verranno realizzati, merita di essere citato quello per la manutenzione straordinaria della strada provinciale Gallesana. Questo investimento è stato infatti finanziato interamente tramite l’istituto della sponsorizzazione: si tratta di una nuova pratica con la quale la Provincia, dietro adeguato compenso economico previsto da un tariffario, concede a soggetti privati di fare pubblicità sulle rotatorie di competenza dell’ente. L’affitto degli spazi a soggetti privati sulle rotatorie permetterà alla Provincia di Viterbo di ottenere nel tempo maggiori e aggiuntive risorse economiche da investire sul territorio.

Oltre alla riqualificazione delle strade della Tuscia, la variazione di bilancio approvata ieri dal consiglio provinciale prevede anche un intervento per oltre 900mila euro per la riqualificazione del palazzo dell’ex Questura di Viterbo, sito in via Aurelio Saffi. La sistemazione del plesso consentirà all’ente di riallocarvi non solo i settori della Provincia che necessitano oggi di maggiori spazi, ma anche di trasferirvi gli uffici di diverse società partecipate provinciali per le quali l’ente paga mensilmente affitti.

«L’avanzo di bilancio appena approvato ci consentirà di investire risorse aggiuntive per la manutenzione e il miglioramento della viabilità sulle strade di competenza dell’ente – spiega il presidente Alessandro Romoli - La riqualificazione del Palazzo dell’ex Questura consentirà invece un risparmio di risorse che, anziché essere approntate nella liquidazione di affitti, permetteranno ulteriori interventi in servizi e infrastrutture della Tuscia. Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto che la Provincia è un ente fondamentale per lo sviluppo e la crescita della Tuscia – aggiunge Romoli - Grazie a una virtuosa unione di intenti tra amministratori e tecnici, e a un’attenta pianificazione sul territorio, riusciamo a incidere positivamente sulle infrastrutture del viterbese: l’obiettivo è crescere, e farlo insieme».