Maratona bilancio di previsione a Palazzo dei Priori. Particolarmente attenzionata la seduta pomeridiana in cui sono stati discussi i 29 emendamenti presentati dall’opposizione:

17 quelli firmati congiuntamente da Fratelli d’Italia, Lega, Fi-Udc-Fondazione e Bene Comune, 8 del gruppo Pd e 4 di Elpidio Micci di Forza Italia. E l’azzurro è stato l'esponente di minoranza maggiormente “graziato” dalla giunta Frontini con il parere favorevole 4 su 4 delle sue proposte, per un totale di 40mila euro. Falcidiate invece quelle presentate dal gruppo del centrodestra che, tra bocciature, emendamenti decaduti e trasformazione in raccomandazioni, ne ha incassato soltanto due per complessivi 36mila euro. Il Pd ne porta a casa tre per un importo globale di 43mila euro. Con una singolarità: la proposta di sperimentare due mesi di trasporto pubblico gratuito, 80mila euro la spesa prevista, viene al momento bocciata ma l'idea piace all’assessore Aronne che si riserva di prenderla in considerazione quando sarà approvato il nuovo grafo di rete. Gli emendamenti dell’opposizione che hanno superato lo scoglio della bocciatura riguardano: per il Pd 11mila euro per la musealizzazione di palazzo dei Priori, 20mila euro per l’aggiornamento tecnico dello studio di fattibilità per il recupero e l’utilizzo delle ex terme Inps e 20mila per l’acquisto di telecamere mobili e installazione di quelle fisse nelle frazioni; per il centrodestra 6000 euro per incrementare il fondo previdenza del personale di polizia locale e 30mila euro per la manutenzione straordinaria del parco interno ubicato vicino all'istituto Savi; per Forza Italia, tutti interventi da 10mila euro, la progettazione e mappatura per l’illuminazione delle zone scarsamente poco illuminate, l’installazione di 5 telecamere - 2 a Sant'Angelo, 2 a Bagnaia e 1 a Grotte Santo Stefano -, il restyling del fontanile storico in strada della Torre a Grotte Santo Stefano e un corso di formazione per il personale di polizia locale. In fase di dichiarazione di voto, corale da parte dei gruppi di minoranza l'apprezzamento per il mutato atteggiamento da parte dell’amministrazione che, rispetto al recente passato, ha dimostrato maggiore attenzione verso le forze di opposizione con gli assessori pronti a rispondere alle domande. Un plauso limitato però solo al comportamento tenuto. Negativo invece il giudizio espresso sul bilancio di previsione. Con il leghista Andrea Micci che ha sintetizzato: «Un bilancio tecnico in cui non si vedono interventi incisivi, non vedo la visione che era stata prospettata tre anni fa. Una manovra di piccolo cabotaggio». Soddisfatto invece, tranne per qualche appunto sulle frazioni, Elpidio Micci di Forza Italia che ha espresso il proprio apprezzamento. Via libera dunque al bilancio di previsione che Elena Angiani, in mattinata durante la sua relazione, aveva presentato come «un documento economico-finanziario tecnico, sostanzioso vale circa 136 milioni di euro e garantisce equilibri di bilancio”.