Il periodo delle festività è tra le occasioni in cui le persone sono più propense a condividere gioia e serenità con tutti.

Soprattutto con coloro che, per le avversità della vita, si trovano ad affrontare ogni giorno vari tipi di problematiche sociali ed economiche e i conseguenti disagi che ne derivano.

In tale ottica rientrano le iniziative a scopo benefico, promosse da associazioni del Terzo settore e sostenute dall’amministrazione comunale, che vanno a integrare il calendario organizzato dal Comune per allietare il Natale di tutta la cittadinanza.

Due in particolare gli eventi solidali che saranno protagonisti di alcune serate nella splendida cornice del Teatro Unione, definito nella delibera di giunta “spazio di produzione culturale e museo della storia teatrale viterbese”, e anticipati dall’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi durante la conferenza di presentazione del Natale viterbese.

A inaugurare questo particolare cartellone solidale sarà la quarta edizione del Festival di Teatro sociale integrato, organizzato dall’associazione Eta Beta di Viterbo e volto a celebrare l’impegno nel teatro integrato come forma di inclusione sociale. Quattro le date degli spettacoli che saranno messi in scena dall’11 al 14 dicembre. Appuntamento poi il 21 dicembre con il tradizionale Concerto di Natale per la solidarietà e la pace, giunto alla 19esima edizione.

L’evento, organizzato da Viterbo con Amore, come tutte le iniziative promosse dall’associazione ha finalità solidaristiche.

Il ricavato delle offerte verrà interamente devoluto all’emporio solidale, recentemente intitolato ad Alfio Pannega.

L’amministrazione comunale, oltre a concedere a titolo gratuito il Teatro, sostiene le due iniziative con il patrocinio e con un contributo di 7000 euro per ciascuna associazione, considerata la valenza culturale e sociale delle iniziative, ormai consolidate negli anni.

Eta Beta e Viterbo con Amore si sono rese disponibili a farsi carico di tutte le spese relative all’apertura del teatro al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, tra cui assistenza tecnica per gli impianti, sorveglianza antincendio, presidio vigili del fuoco e assistenza sanitaria, oltre alle pulizie post evento e le spese per la Siae.

Appuntamento dunque per tutte le persone di cuore e buona volontà al teatro Unione, a partire dall’11 dicembre, per dare anche ai meno fortunati la possibilità di vivere un Natale sereno.