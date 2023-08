Pochissimi giorni ancora di attesa poi Viterbo tornerà ad ammirare la magnificenza di Gloria e per tributarle il saluto finale dopo sette trasporti.

In questo periodo tutto ruota attorno al 3 settembre e c’è molta attenzione alle notizie che riguardano informazioni e indicazioni relative al Trasporto.

Molte quelle che riguardano restrizioni e divieti da osservare in materia di viabilità ma non solo.

L’aspetto sicuramente più interessante per tutti gli affezionati a vivere il passaggio della Macchina nelle piazze è conoscere l’ubicazione di tribune, sedie e maxischermi.

Alcuni spazi sono espressamente dedicati alle persone con fragilità a cui, assicura l'assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano, «prestiamo massima attenzione».

«Quest’anno abbiamo previsto un servizio in più nello spazio riservato ai sordomuti. Nella loro postazione sarà posizionato uno schermo video con un interprete Lis che tradurrà in segni quanto verrà detto nella diretta televisiva».

Inoltre, per la prima volta, sottolinea l’assessora «ci saranno dei posti dedicati ai disabili anche a San Sisto per assistere alla partenza della Macchina. Spazio previsto per 10 persone con disabilità più gli accompagnatori".

L'amministrazione ha anche pensato a "uno spicchio" in piazza del Comune che sarà a disposizione per gli anziani del centro polivalente del Sacrario.

Al di là di queste categorie, si potrà assistere comodamente seduti al suggestivo spettacolo di fede e devozione del 3 settembre dalle tribune e sulle sedie messe a disposizione dal Comune.

Ogni viterbese ha la propria preferenza in merito al luogo da dove assistere al Trasporto. Per quanto riguarda le tribune - un totale di 1357 posti - la scelta è tra tre opzioni: a San Sisto per l'emozionante 'mossa' che dà il là al Trasporto; in piazza del Comune, dove la Macchina esegue le prime girate e la durata della sosta è meno breve rispetto alle altre fermate e, infine, in piazza del Teatro per assistere allo slancio della corsa con cui i facchini affrontano la salita che portare Gloria al traguardo finale, davanti alla basilica di Santa Rosa.

A prezzi più contenuti ci si può accomodare sulle 1200 sedie - 600 per piazza - posizionate a Fontana Grande e in piazza del Comune.

Il pubblico potrà poi seguire tutte le fasi del percorso tramite quattro maxischermi che saranno allestiti in piazza del Comune, al Sacrario, in piazza del Teatro e davanti al sagrato della basilica in Largo Facchini di Santa Rosa.

Come sempre in occasione del 3 settembre Viterbo sarà di fatto 'blindata'. Impensabile, ma soprattutto impossibile, arrivare nei pressi delle piazze del centro con mezzi di locomozione privati.

Per questo l'amministrazione Frontini, come lo scorso anno, ha ovviato a tale difficoltà con un'area sosta e un servizio di navette.

A San Lazzaro, nell'area commerciale Cassia nord, sarà a disposizione un ampio spazio per parcheggiare, totalmente gratuito, da cui circa ogni venti minuti, partiranno le navette verso piazzale Gramsci. Servizio anche questo a costo zero.

Navette gratuite anche per chi proviene dalla Teverina, con partenza da piazzale Buccheri nel quartiere di Santa Barbara e arrivo a piazzale Gramsci.

Il servizio navette sarà in funzione dalle 14.30 fino alle ore 4.30 del 4 settembre, quando è prevista la conclusione del concertone che si terrà a Valle Faul subito dopo il Trasporto della Macchina.