Quasi 85mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Comune, per la precisione 84.937 euro, e quasi 128mila per la segnaletica stradale.

Sono alcuni degli interventi che l’amministrazione Frontini coprirà con i proventi delle multe comminate ai trasgressori delle norme del codice stradale.

La cifra complessiva delle entrate derivanti dalle sanzioni è di un milione e mezzo per il 2024 - stesso importo previsto anche per le due annualità successive 2025 e 2026 - da cui viene detratta ogni anno la somma di 359.550 da destinare al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Di fatto quindi 750mila euro che per il 50% serviranno a finanziare interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade e le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature.

Il restante 50% invece è finalizzato, tra l'altro, a interventi relativi alla manutenzione delle strade di proprietà comunale; all'installazione, messa a norma e manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale e alla redazione dei piani urbani del traffico.

Oltre a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); a favore della mobilità ciclistica e a progetti di potenziamento dei servizi di controllo - con l’acquisto anche di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale - finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, dei servizi notturni e di prevenzione.

Nel dettaglio cifre e destinazione degli introiti.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione: 127.900 assegnati per la segnaletica stradale, quasi 44mila per i varchi automatizzati della Ztl, 22.100 euro per gli impianti semaforici e 7000 per le telecamere.

I soldi delle multe inoltre sono destinati a incrementare il personale e migliorare le attività della polizia municipale: 12mila euro per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico, 12.656 per esercitazioni del personale, 30mila euro per il fondo integrativo e previdenza, 5000 per l'acquisto dell'equipaggiamento e infine 34mila euro per le assunzioni stagionali, a cui vanno a sommarsi 8mila euro per gli oneri e 2900 per Irap. Tra le attività che saranno finanziate dalle contravvenzioni anche dei corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.