CIVITAVECCHIA – C’è anche un pezzo di Civitavecchia nel nuovo film d’animazione “Elio”, la coloratissima avventura Pixar targata Disney in uscita proprio in questi giorni nelle sale italiane.

Accanto a voci celebri come Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini, spunta infatti quella di Davide Doviziani, giovane talento civitavecchiese del doppiaggio, appena 14 anni.

Nel film “Elio”, ambientato nel “Comuniverso”, un’assemblea interstellare e che racconta di un undicenne inspiegabilmente scambiato per l’ambasciatore della Terra, Davide presta la voce a Caleb, uno dei due bulli che il protagonista incontra all'inizio della storia. Biondino e con la faccia da duro, Caleb ha il timbro fresco ma deciso di un ragazzo che in realtà ha già una lunga esperienza in sala doppiaggio.

Davide Doviziani a destra

Davide ha iniziato a calcare le scene da piccolissimo, a cinque anni, con il teatro. Ma è a 11 anni che scopre il mondo del doppiaggio, seguendo le orme della sorella Alice, anche lei doppiatrice. Da allora non si è più fermato. In appena tre anni ha costruito un importante curriculum: è stato Edward in “Dear Edward”, Henry nel film animato di “Minecraft”, la voce di Aang in “Avatar: La leggenda di Aang” e Leo Reynolds in “Back in Action”. Tra i suoi lavori più noti anche “Transformers – Il risveglio”, “Matilda the Musical” e “The Monkey”.

Nei cartoni animati ha doppiato personaggi di spicco come Kai in Star Wars: Young Jedi Adventures, Eli in Leo, Bo in Elfkins – Missione Gadget e Lole Adesola in Iwaju: City of Tomorrow. Il giovane Doviziani ha saputo farsi notare per naturalezza, precisione e versatilità e con “Elio” porta un po’ di Civitavecchia fin nello spazio.