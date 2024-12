Il parcheggio del Sacrario è tornato completamente fruibile.

A darne notizia è la sindaca Chiara Frontini.

«I lavori di manutenzione straordinaria che hanno parzialmente interessato il parcheggio sono terminati nei tempi previsti - dice la sindaca - e da questa mattina (ieri ndr.) è stata ripristinata l’intera capienza, ovvero 375 stalli.

Il recente intervento di manutenzione ha consentito di recuperare spazi inagibili perché danneggiati da alcune radici degli alberi presenti. Quello del Sacrario è un parcheggio centrale - conclude Chiara Frontini - e ricordo sempre raggiungibile, anche nei weekend di questo periodo natalizio».

A tal proposito Palazzo dei Priori ricorda che il parcheggio del Sacrario è raggiungibile, entrando da Valle Faul, anche dalle 15 alle 20 il sabato e la domenica, festivi e prefestivi.

Tra gli altri parcheggi disponibili, a ridosso delle mura, si ricorda quello di San Paolo (esterno Valle Faul), lìarea del parco Valle Faul (gratuito), via Vico Quinzano al quartiere Carmine (gratuito), piazzale m.llo Romiti (gratuito), via E. Fermi – Pietrare, via delle Fortezze.

Fruibile inoltre il parcheggio (gratuito) messo a disposizione dell’Università degli Studi della Tuscia a Santa Maria in Gradi (ingresso da via Sabotino), fino alle 23 dei weekend natalizi, fino al prossimo 6 gennaio. Si ricorda infine ai residenti del settore B che sono soliti parcheggiare a piazza Verdi, attualmente occupata dalle installazioni luminose natalizie della Camera di Commercio, che potranno parcheggiare gratuitamente all'interno del parcheggio in viale R. Capocci (ex area Taurchini).