Sulle note del brano “What a feeling”, colonna sonora del film “Flash dance”, si è svolto oggi pomeriggio in piazza del Plebiscito il flash mob organizzato dallo Special Olympics Italia e dalla ads Sorrisi che Nuotano Eta Beta odv. L’evento, che si è tenuto in contemporanea in centinaia di piazze d’Italia, è stato organizzato in occasione della giornata mondiale della disabilità per richiamare l’attenzione dei media sui percorsi di integrazione delle persone con disabilità che, con grande difficoltà, le organizzazioni di volontariato portano avanti sui territori. Protagonisti i ragazzi speciali della asd Sorrisi che Nuotano Eta Beta odv, dell’associazione Eta Beta di Viterbo odv e della cooperativa sociale integrata “Gli anni in tasca” che per un pomeriggio si sono “impadroniti” della piazza e hanno avuto la possibilità di esprimere tutta la loro forza e gioia di vivere. La sindaca Chiara Frontini, la consigliera e membro della Consulta comunale del Volontariato Antonella Sberna e il consigliere comunale Matteo Achilli si sono fatti coinvolgere dall’entusiasmo dei ragazzi ed hanno ballato con loro. Un importante momento di integrazione del mondo della disabilità nel tessuto sociale della città, con l’auspicio che l’attenzione delle istituzione su un aspetto così importante prosegua tutti i giorni dell’anno.