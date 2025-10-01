E’ stato firmato oggi a Palazzo dei Priori il contratto per il nuovo appalto sui rifiuti. Alla sottoscrizione, insieme alla sindaca, era presente anche l’assessore all’ambiente Giancarlo Martinengo.

«Dopo la firma del contratto del Rocchi, un’altra giornata storica per la città» l’ha definita la sindaca Frontini sui social ricordando che «l’ultimo contratto pluriennale fu firmato nel 2012».

Il servizio rimane al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Gesenu e Cosp Tecno Service. Le due società, inizialmente classificate seconde in gara, poi risultate vincitrici del bando per l’esclusione delle ditte Sea–Iseda per presunte irregolarità nei pagamenti dei tributi, avranno la gestione del servizio per quattro anni prorogabili di altri due.

«Un impianto contrattuale - ha sottolineato ancora la sindaca Frontini - che mira a migliorare il decoro e la pulizia nel centro storico, fornire un miglior servizio nelle zone C (campagne non servite dal porta a porta) attraverso la messa in opera (finalmente!) delle eco isole intelligenti, dedicate anche in centro ai b&b e strutture ricettive, e il rinnovo del parco mezzi, con nuovi mezzi ecologici per la cura delle aree più sensibili della città».