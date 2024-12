Riqualificazione delle pavimentazioni di Viterbo e frazioni, al via una serie di interventi che riguarderà il quadrante nord del capoluogo. I lavori interesseranno tratti di strade, tra cui via F. Baracca, strada Teverina, strada Poggino, via dell'Agricoltura, via dell’Industria, via Aldo Moro, via Belluno, via della Caserma, la circonvallazione Almirante e piazza Caduti Aviazione dell’Esercito. «Dopo tanti anni si potrà procedere con un intervento strutturale su un numero consistente di strade della nostra città – spiega la sindaca Frontini - Verrà data priorità alle strade particolarmente ammalorate ad alto flusso di traffico. Abbiamo stanziato 5 milioni più altri 2 milioni e seicentomila euro nel bilancio approvato ad aprile 2023. Dopo le varie procedure amministrative, ora gli interventi possono finalmente vedere la luce. L’avvio dei lavori è stato concordato in questo periodo, che coincide con l’inizio della bella stagione – aggiunge Frontini - anche per evitare sovrapposizioni con i tanti altri cantieri in corso in altre zone nevralgiche cittadine e quindi garantire una migliore fluidità del traffico». «Si tratta di un primo stralcio di asfaltature – ricorda e ribadisce l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Anche in questo caso i lavori procederanno per fasi, così da ridurre il più possibile i disagi agli automobilisti. A breve consegneremo i lavori di un altro lotto in modo da poter procedere speditamente con l'asfaltatura di ulteriori tratti stradali del territorio comunale, comprendenti via della Grotticella, via Monfalcone e altre». Da lunedì in via Belluno sarà istituito il senso unico a salire dalla rotonda di via Genova alla rotonda di via I Maggio.