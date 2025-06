CIVITAVECCHIA – Eliminato il punto di raccolta stradale dei rifiuti in via Andrea Moneta, spesso trasformato in discarica a cielo aperto; da questa mattina, infatti è contestualmente iniziata la raccolta differenziata “porta a porta” anche in quella zona.

Gli utenti di via Moneta dovranno pertanto esporre i propri mastelli dei rifiuti fuori dalla propria abitazione o nei punti più prossimi alla singola proprietà privata, nei giorni e negli orari stabiliti secondo il calendario di raccolta differenziata attualmente in vigore.

«Il punto di raccolta di via Andrea Moneta – come spiegato infatti da Civitavecchia Servizi Pubblici – è stato rimosso con il vantaggio immediato di eliminare rastrelliere e fenomeni di abbandono di rifiuti. Anche questa mattina, infatti, gli operatori sono intervenuti per rimuovere i rifiuti sparsi lungo tutta la via».

In caso di furto, smarrimento o sostituzione dei mastelli per la raccolta rifiuti, gli utenti di via Moneta possono farne richiesta recandosi presso il Centro di raccolta “porta a porta” in Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia (“Villa Albani”) nei seguenti giorni ed orari (esclusi festivi): dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 ed anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00.