CIVITAVECCHIA – La Giunta di Civitavecchia, guidata dal sindaco Marco Piendibene, ha approvato un progetto esecutivo fondamentale per la sicurezza e riqualificazione urbana dell'area compresa tra via Betti e via Leopoli, oltre alla sede stradale di via del Bricchetto. La delibera, adottata il 24 settembre 2024, prevede un intervento urgente finanziato con 500mila euro a carico dell'Astral. L'obiettivo del progetto è migliorare la sicurezza stradale e la qualità urbana, rispondendo alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Tra le novità previste, anche un percorso agevolato per persone con disabilità. Il finanziamento, ottenuto grazie alla deliberazione di giunta regionale numero 675 del 2023, non comporterà alcun onere finanziario per il Comune, poiché i costi saranno interamente coperti dall'Astral, che si occuperà anche della gara e dell'esecuzione dei lavori. Si tratta di lavori urgenti per la messa in sicurezza e la riqualificazioner dell’area urbana compresa tra via Betti e via Leopoli e della sede stradale di via del Bricchetto. Si tratta di aree il cui manto stradale è ridotto in condizioni piuttosto disastrate e un intervento da 500mila euro, a carico di Astral, andrà sicuramente a migliorare la vivibilità delle aree, soprattutto quella di via Betti dove - si spera - si andrà ad intervenire anche su altro, come ad esempio le case viste le condizioni difficili lamentate dai residenti.

