CIVITAVECCHIA – «La soluzione trovata per i servizi di sicurezza all'interno del porto ci soddisfa, sia in termini di garanzie occupazionali che di qualità del servizio». È il commento del sindaco Tedesco. «Avevamo seguito la questione della Pas, chiedendo ai vertici dell’Adsp di tutelare le professionalità sviluppatesi in questi anni, nelle more di procedimenti che sono regolati da norme comuni alle pubbliche amministrazioni. Grazie quindi al presidente Musolino, grazie agli uffici di Adsp e alle organizzazioni sindacali, grazie soprattutto ai lavoratori - ha concluso - che hanno saputo agevolare una soluzione alla loro vicenda attraverso il dialogo e il confronto a 360 gradi».