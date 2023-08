LADISPOLI - «Dopo 20 anni dalla sua riscoperta, uno dei gioielli archeologici di Ladispoli, il mosaico sul lungomare Marina di Palo, si può finalmente ammirare, in tutto il suo splendore, anche di notte». Con queste parole l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa ha annunciato che l’amministrazione comunale ha installato una nuova illuminazione per rendere il monumento perfettamente visibile anche dopo il calare della sera.

«Abbiamo sempre avuto – ha proseguito Frappa - come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici che si trovano sul territorio di Ladispoli e ho fortemente voluto questa installazione. Il mosaico, appartenente ad una vasta villa romana di età imperiale, con questa illuminazione si integra ancora di più nel tessuto urbano di una città turistica che vive anche di notte. E che potrà quindi essere ammirato, sotto una nuova luce, probabilmente anche più suggestiva, dai tanti turisti e ladispolani che affollano il lungomare al calare della sera. Questa nuova illuminazione è solo l’ultima delle diverse iniziative a sostegno della valorizzazione e della conservazione di questo prezioso manufatto. A breve verranno installati anche dei pannelli informativi».

Per tutte le attività di valorizzazione del mosaico sul lungomare Marina di Palo, l’assessore Margherita Frappa si avvale della collaborazione della sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano.

