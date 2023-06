SANTA MARINELLA – E’ stato pubblicato il bando di appalto per la progettazione esecutiva, ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una mensa presso il terreno adiacente alla scuola elementare Centro. Il valore totale stimato dell’appalto è di oltre 300mila euro. Le clausole essenziali del contratto prevedono come oggetto la progettazione esecutiva compresa la redazione del Psc nonché l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una mensa presso la scuola elementare Centro, il fine che il contratto intende perseguire è il raggiungimento degli obiettivi e strategie del Pnrr Missione 4 e cioè potenziare l’offerta dei servizi scolastici pubblici sul territorio comunale, il tempo per la progettazione esecutiva è di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione divenuta efficace, nel caso di una impresa non qualificata per la progettazione, è necessario che l’operatore economico indichi in fase di gara i nominativi dei professionisti che svolgeranno il ruolo di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tali soggetti devono dimostrare di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data della lettera di invito servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori nelle categorie previste dal Decreto Ministeriale. I lavori saranno aggiudicati all’operatore economico che offrirà il prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta.

