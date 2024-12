CIVITAVECCHIA – Ugl mare porti, rappresentata dal segretario di federazione nazionale Almerigo Romano e dai dirigenti sindacali Fabiana Attig, Francesco Cozzucoli, Patrizia Esposito e Alexander De Marco, hanno sottoscritto per adesione, nei giorni scorsi, il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dei porti.

Il verbale di accordo è stato firmato il 5 dicembre scorso presso la sede di Assoporti alla presenza del segretario generale dottor Oliviero Giannotti e dei rappresentanti delle associazioni di categoria Assiterminal, Fise Uniport e Assologistica.

L’Ugl auspica un cambio di passo partecipativo all’interno dell’Associazione Porti Italiani congiuntamente alle altre sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, tenuto conto che dal 2007 l’Ugl è sempre stata firmataria per adesione nonostante ormai siede in maniera unitaria con le altre sigle confederali ai tavoli delle trattative delle varie categorie. I dirigenti sindacali ricordano, infine, che a seguito di un interpello al Ministro Del Rio è stato riconosciuto alla UGL il diritto a partecipare alle riunioni dell’organismo di partenariato in forza della ormai consolidata rappresentatività nelle maggiori realtà portuali nazionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA