CIVITAVECCHIA – Ancora nessun risarcimento per le vittime della tromba d’aria del settembre scorso che ha distrutto diverse abitazioni in via Fontanatetta e dalla Regione non è ancora stato proclamato nessuno stato di calamità. Chi era in possesso di assicurazione ha ricevuto privatamente qualche soldo, o li riceverà a breve, gli altri restano in attesa con tanto di macerie in casa e tetti ancora da riparare.

Il Pincio, da parte sua, ha concluso l’iter per la richiesta entro il termine del 2022, la palla è passata alla Regione con la nuova giunta che ora dovrà produrre un atto - cosa che la vecchia amministrazione regionale non è riuscita a fare - che dia il via alla procedura vera e propria per lo stato di calamità e i risarcimenti.

Della vicenda si sta interessando il vicesindaco Manuel Magliani che ha promesso risposte e tempi certi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA