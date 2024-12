LADISPOLI - Dovranno essere inviate entro il 31 dicembre le richieste per accedere alle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico.

Gli utenti potranno consegnare o inviare tramite email la documentazione fino al 18 gennaio 2024. Il calendario delle generazioni delle liste degli aventi diritto e relativo invio dei voucher sarà il seguente:6, 13, 20 dicembre 2023; 10, 17, 24, 31 gennaio 2024. «Si sottolinea che l’invio dei voucher programmato per il 31 gennaio 2024 - spiegano dall’amministrazione comunale - sarà l’ultimo invio a conclusione dell’annualità 2023 in attesa della riapertura del Sistema per l’annualità 2024 di cui si darà apposita informativa non appena concluso l’iter dei provvedimenti amministrativi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA