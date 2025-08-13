Tra le molteplici iniziative, messe in campo dall’amministrazione comunale per l’anno giubilare, lunedì è partita la seconda massiccia campagna di comunicazione del Comune di Viterbo, con obiettivi di impatto, visibilità e diffusione, su Roma per promuovere l’immagine del Trasporto della Macchina di Santa Rosa in calendario a Viterbo il prossimo 3 settembre. Lo fanno sapere la sindaca Chiara Frontini e la consigliera delegata alla Via Francigena e Giubileo 2025, Alessandra Croci «Ricordiamo - aggiungono - che la macchina di Santa Rosa quest’anno, in occasione dell’anno Giubilare, è stata montata e resa fruibile ai turisti e ai pellegrini con largo anticipo». Gli impianti, poster e tabelle murali sono stati posizionati sulle vie principali di accesso e di uscita del centro storico della capitale, in postazioni strategiche quali Gregorio VII, stazione di San Pietro, stazione Valle Aurelia, Piramide, Montesacro, Prati Fiscali, Prenestina, scalo San Lorenzo. «Nei prossimi giorni - fanno sapere Frontini e Croci - partiranno anche i grandi formati led, in grado di colpire l’utenza con il messaggio luminoso anche in notturna e la flotta di ben 350 carrelli all’interno del centro commerciale Euroma2. L’intera campagna si protrarrà fino al prossimo 7 settembre. “Un’ emozione da vivere” come ricorda il brand utilizzato vi attende a Viterbo