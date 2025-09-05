CIVITAVECCHIA – Con settembre tornano nel vivo le attività e, con la scuola alle porte, cambia anche il trasporto pubblico a Civitavecchia.

Da lunedì 8 settembre scatterà l’orario invernale, mentre le linee dedicate agli studenti, la n.1 e la n.2, riprenderanno servizio dal 15 settembre, in coincidenza con la riapertura delle aule. I nuovi orari sono già disponibili sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it (Home Page e sezione “Trasporto Pubblico”), sui canali social dell’azienda e presso gli uffici di Villa Albani, in via Terme di Traiano 42. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e, il martedì e giovedì, anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Un servizio pensato per agevolare gli utenti nella programmazione degli spostamenti e garantire informazioni puntuali in vista della nuova stagione.

