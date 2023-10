PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – A pochi giorni dall’avvio della fase di sperimentazione del nuovo piano dei trasporti pubblici, l’azienda ha già predisposto alcune modifiche a percorsi ed orari su segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini, in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza. In poco meno di dieci giorni, infatti, gli Uffici del Tpl hanno recepito le istanze dei cittadini per apportare migliorie al servizio in termini di orari e percorsi e venire incontro, soprattutto, alle esigenze di coloro che fruiscono quotidianamente del servizio. Le modifiche sono già consultabili online sul sito internet di Civitavecchia Servizi Pubblici srl (in Home Page e alla sezione Trasporto Pubblico al link “Linee urbane dal 02/10/23”). Ma non è tutto. L’Azienda di concerto con l’Amministrazione comunale ha infatti concesso un’altra settimana di viaggi gratuiti a bordo di tutte le corse delle linee ordinarie fino a domenica 8 ottobre 2023, proprio per consentire a chiunque di salire a bordo dei bus e verificare l’efficienza del servizio che, siamo sicuri, rappresenterà un’ottima alternativa all’automobile, portando gli utenti al lavoro, a scuola e in tutti i punti di maggior interesse. Questa fase sperimentale costituisce sicuramente il punto di partenza per il confronto con i cittadini sul tema della mobilità, sintetizzando le indicazioni, le criticità e le proposte riportate dai cittadini che costituiranno il “piano dei cittadini”; un fatto storico potremmo dire, in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza che diventa così parte attiva e propositiva nella costruzione del nuovo piano trasporti. Ogni quartiere periferico sarà servito da almeno due linee, nuove fermate aggiunte per venire incontro alle richieste dell'utenza e paline con il grafo di rete su ogni fermata. Si parte il 2 ottobre e sarà concessa un'altra settimana di viaggi gratuiti alla città in modo da agevolare la fase di transizione. Il presidente Fabrizio Lungarini nei giorni scorsi ha risposto personalmente ad alcune domande: «Non c'è nessuna necessità di prendere un doppio biglietto visto che ogni ticket ha durata di 90 minuti. Abbiamo avuto riscontro dagli autisti del fatto che molti cittadini si siano avvicinati a provare le linee. Tanta utenza che non si era mai vista. Abbiamo rimodulato il piano facendo un mix tra quello che era il nostro intendimento iniziale e le esigenze quartieri periferici dove passeranno almeno due linee. La linea rossa dopo aver toccato l’Uliveto arriverà anche a Campo dell'oro per poi passare per i punti di interesse della città. Campo dell' oro sarà servita anche dalla linea marrone che arriverà in cattedrale e su viale baccelli.

La celeste lambisce sia San gordiano che Campo dell'oro. La parte sud sarà toccata da tre linee che coinvolgeranno l’intera città. Anche il quartiere di San Liborio avrà due linee, la gialla che è stata rimodulata e che andrà a servire anche Braccianese Claudia, largo della Pace e la stazione, e dalla ridisegnata linea express che servirà anche il Centro Chenis. Borgata Aurelia avrà due linee. La verde, anche lei passa da viale Baccelli e fermerà alla stazione e non più Uliveto. In più sulla linea verde ritoccando un po' le presenze riusciamo a servire via Tirso il pomeriggio e anche la domenica mattina. In cattedrale la marrone e la celeste fanno capolinea. Le altre faranno capolinea alla stazione ma passano comunque in cattedrale. Le modifiche saranno operative dal 2 ottobre e faremo una ulteriore settimana gratuita per stampare anche le paline con i colori delle linee e di mettere le indicazioni su ogni singola fermata. I percorsi saranno caricati sulla nostra app, nel giro di qualche mese metteremo sistema di pagamento automatico attraverso carte di credito, smartphone, eccetera. Le paline dovrebbero arrivare entro la fine del periodo di prova». Le modifiche al piano trasporti saranno attive dal 2 Ottobre 2023.

