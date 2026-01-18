CIVITAVECCHIA – A distanza di alcune settimane dall’avvio delle prime Unità di Rete nel Lazio e dopo i disagi registrati in diversi territori, il Comune di Civitavecchia prova a giocare d’anticipo. L’assessore ai Trasporti Piero Alessi fa il punto sul percorso in corso, ribadendo la necessità di una gestione attenta e condivisa del passaggio al nuovo modello regionale del Trasporto pubblico locale. Per Civitavecchia l’ingresso nell’Unità di rete 1 “Tirreno Nord” è previsto dal 1° aprile prossimo, una scadenza che rende il confronto istituzionale sempre più urgente.

«Stiamo portando avanti un’interlocuzione stretta con la Regione Lazio insieme alla nostra municipalizzata Csp – spiega Alessi – dopo che Astral ha bandito la gara per l’affidamento del servizio nei nuovi ambiti territoriali. È una partita decisa dalla Regione, ma ora vanno approfondite le modalità per evitare disservizi e proteste come quelle che si sono già verificate in altri comuni».

Il riferimento è a quanto accaduto, tra gli altri, a Labico, Guidonia e in alcune aree della Valle del Sacco e dell’Aniene, dove – come raccontato nei giorni scorsi – l’esordio delle Unità di Rete è stato segnato da corse cancellate, quartieri isolati e collegamenti soppressi, lasciando cittadini, studenti e pendolari senza alternative.

«Evidentemente – osserva Alessi – dove si sono registrate criticità, il rapporto tra Regione e comuni non è stato costruito bene. Noi vogliamo evitare caos e problemi, lavorando per un risultato meno traumatico».

Il tempo, ammette l’assessore, non è molto: «Ne abbiamo ancora un po’, ma non tantissimo. Il 27 gennaio avremo una riunione con la Regione Lazio: sarà un passaggio importante per analizzare tutto per tempo e arrivare preparati».

Al centro anche la questione del personale: «La tutela dei lavoratori è garantita dalla clausola sociale, ma organizzeremo incontri anche con i sindacati, che hanno già chiesto un confronto. Tutto va affrontato nel modo migliore».

Un capitolo a parte riguarda la linea Porto–Stazione, nodo strategico per la città e per Csp, soprattutto per le casse della municipalizzata. «Contiamo di tenerla noi, dovremmo tenerla: questo è il nostro auspicio – chiarisce Alessi – e lavoreremo in questa direzione».

Sul fronte regionale, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera rivendica il percorso di confronto in atto: «Le Unità di Rete partite a gennaio sono un progetto della precedente amministrazione – afferma – ma Astral ha avviato incontri con i sindaci per correggere le criticità emerse. L’obiettivo resta un Tpl più efficiente e capace di coprire territori finora scoperti».

Una partita ancora aperta, dunque, che per Civitavecchia passa tutta dalla capacità di riuscire a governare questo passaggio, senza subirlo.

