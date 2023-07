CERVETERI - Riaprirà i battenti proprio oggi “Liberamente”, la spiaggia realizzata dal Comune idonea ad ospitare bagnanti con disabilità motorie permanenti o momentanee. Per prenotare il proprio posto si può chiamare il numero 3274251773. Il servizio è fruibile da tutti i cittadini, anche non residenti. “Liberamente” è posizionata sul tratto di spiaggia libera alla sinistra dello stabilimento “Ocean Surf” e sarà dotata di tutti i servizi e attrezzature necessarie per trascorrere una giornata al mare senza barriere architettoniche e in completa comodità: sedie job, lettini dedicati, docce con acqua calda, sedie Sand&Sea e del personale incaricato che saprà fornire assistenza ai visitatori in totale sicurezza.

«La spiaggia Liberamente è uno dei progetti di cui come amministrazione andiamo maggiormente fieri ed orgogliosi, perché rispecchia in pieno quei valori di accessibilità universale che crediamo siano imprescindibili nella società di oggi – ha detto il sindaco Elena Gubetti – “Liberamente” è un progetto che fa diventare realtà il concetto di abbattimento delle barriere architettoniche, un tema sul quale, anche grazie ai fondi ottenuti per la redazione dei Peba – Piano eliminazione barriere architettoniche, stiamo lavorando con impegno. Si potranno trascorrere insieme ai rispettivi accompagnatori delle giornate di mare in comodità, sicurezza e libertà perché vogliamo che il mare sia di tutti. Lavoreremo per garantire a tutti, ad ogni singolo cittadino e cittadina, inclusione e diritti». «Sull’accessibilità delle nostre spiagge abbiamo lavorato molto nel corso degli anni – ha proseguito Gubetti – da anni abbiamo dotato ogni spiaggia libera di passerelle funzionali per garantire la fruibilità dell’arenile a tutti e ogni estate, è sempre operativa la Protezione civile comunale, che in accordo con le autorità deputate, garantisce servizi e assistenza ai bagnanti».

E il primo cittadino ha annunciato per i prossimi giorni «una grande festa in spiaggia aperta a tutti: sarà occasione per augurarci una buona estate da trascorrere insieme sulle nostre spiagge, a Campo di Mare».

