CERVETERI - Tornerà a riunirsi martedì alle 21 la Consulta cittadina dello sport. «Per l’occasione avremo un ricco ordine del giorno, per promuovere in questi ultimi giorni dell’anno e ancor di più nel prossimo anno tutte le discipline sportive, dando spazio a realtà associative, agli atleti e a tutti coloro impegnati nello sport locale», ha spiegato la presidente della Consulta, Roberta Mariani.

«Grandi eventi, informazione e conoscenza dei benefici dello sport sulla salute di ognuno di noi, inclusione, mettendo allo studio l’ipotesi dell’introduzione di voucher per le famiglie con Isee basse, passando per convegni e seminari con personaggi dello sport, fino ovviamente ad altre giornate di festa ed eventi celebrativi per chi si è distinto nella propria disciplina. Un appuntamento sul quale sia la Consulta che l'amministrazione punta moltissimo, anche come auspicio che i riconoscimenti che riceveranno gli atleti della nostra città possano rappresentare uno sprone a tanti altri ragazzi ad impegnarsi nelle più svariate discipline. Questi i punti sui quali come Consulta vogliamo lavorare, sempre in accordo con il sindaco Gubetti e il suo delegato – ha aggiunto la Mariani – Gli ultimi anni ci hanno insegnato come lo sport sia fondamentale per la nostra società e soprattutto per i nostri giovani. Le grandi manifestazioni sportive organizzate nell’ultimo anno a Cerveteri confermano quanto la nostra città abbia il desiderio di vivere giornate come quelle della Spartan Race o della Mezza Maratona di Campo di Mare».

