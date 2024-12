“Volevo utilizzare una delle migliaia di foto scattate ad ogni scorcio palazzo chiesa stemma di questa città, ma per una volta ne farò a meno, e affiderò alle sole parole i miei pensieri. Dopo dodici anni di presidenza della pro loco di Viterbo, creata con gioia dodici anni fa con il supporto dell’allora sindaco Giulio Marini, è giunto ora il momento di mettere un punto e tracciare una riga”. Irene Temperini annuncia così, con un messaggio sulla pagina social dell’associazione, il suo addio alla guida della Pro loco. “Pur tenendo moltissimo ad una realtà che in questi anni ha organizzato tante tantissime cose, e che ha sempre comunicato su questa pagina la bellezza della nostra città e del suo territorio, sono venute meno delle condizioni per me basilari - scrive Temperini - Per come intendo io una realtà che dovrebbe camminare sottobraccio con l’amministrazione comunale. C’è una parola, abusata, di cui si trova però scarsa traccia nella concretezza dei fatti e della realtà : condivisione. Condivisione di un’idea di città. Condivisione di percorsi di crescita, culturale e sociale. Condivisione degli eventi. Condivisione di progetti. Quando manca questo, quando manca l’ascolto della “pancia” della città, quando ci si sfilaccia in fazioni ed in mille rivoli, quando si è incapaci di convogliare le risorse migliori in progetti condivisi…ecco in quel momento si svilisce tutto, le persone si demotivano e soprattutto si perde la forza della condivisione”. La presidente ringrazia quindi “chi ha condiviso con me questo percorso, persone speciali che mi hanno supportato e pure sopportato, alle associazioni, alle amministrazioni, agli istituti, agli enti, ai comuni, con cui abbiamo collaborato in questi anni. E soprattutto a questa meravigliosa città…che nei momenti peggiori trova sempre la forza di rialzarsi…non a caso la “tigna” è una parola viterbese. Vi aspetto e vi aspettiamo nella Basilica di Santa Maria della Quercia, dove troverete la mostra dei 100 ( e più) presepi e il presepe vivente. Il 20 dicembre ci saluteremo sempre in Basilica con i Racconti di Natale”. Temperini fa sapere infine che le nuove elezioni che saranno fatte tra marzo e aprile.