TARQUINIA - Le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età, con disturbo dello spettro autistico, possono presentare ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia la domanda allegata al fine di ottenere un sostegno economico inteso come contributo alle spese per i trattamenti, con evidenza scientifica riconosciuta, erogati da professionisti iscritti nell’Elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 3 del regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio alla pagina https://www.regione.lazio.it/enti/salute/salute-materno-infantile/elenco-professionisti-autismo.

Lo rende noto il Comune stesso sul proprio sito istituzionale. Le domande dovranno pervenire entro il 15 novembre. Relativamente alle spese effettuate nell’annualità 2023 dalle famiglie le cui domande hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dei Comuni, è ammessa a liquidazione la documentazione fiscale rilasciata da professionisti scelti dai beneficiari, previa rendicontazione da presentare agli uffici comunali competenti ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale n. 1/2019.

©RIPRODUZIONE RISERVATA