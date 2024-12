Salvatore Genova riconfermato amministratore unico di Talete. Per un anno.

E’ quanto deciso dall’assemblea dei soci, riunita a Palazzo Gentili. Scadeva ieri, infatti, la durata del contratto che vede Genova alla guida della Spa idrica viterbese dal marzo 2021.

La riconferma, al momento per ulteriori 12 mesi, per proseguire in continuità la programmazione messa in campo dall'ingegnere. Ballano sul tavolo anche le procedure avviate per la cessione del 40% delle quote societarie dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato viterbese e che nell’ultimo anno si è fatta carico, come obbligava la Regione, anche della gestione dei servizi idrici e di depurazione di tutti i Comuni della Tuscia.

Nel corso dell’assemblea, Genova ha anche illustrato ai soci il bilancio dell’azienda.

Prima della riunione dei soci Talete, l’aula dell’ente di via Saffi, ha ospitato il consiglio provinciale.

Seduta filata via in maniera veloce e senza intoppi, durante la quale il presidente della Provincia Alessandro Romoli ha comunicato gli argomenti che saranno portati in aula nella prossima assise già calendarizzata per venerdì 28 giugno.

A tenere banco saranno la questione dell’invasione del fotovoltaico che continua a proliferare nella Tuscia, nonostante la già alta concentrazione - il 78% - degli impianti di rinnovabili del Lazio, e l’elezione dei presidenti di commissione.

Ieri intanto sono stati resi noti i nomi dei consiglieri delle quattro commissioni.

I componenti della prima - Affari istituzionali, generali e legali, Statuto, Regolamenti, Assistenza tecnica agli enti locali, Bilancio, Partecipate, Legalità e pari opportunità - sono: Giulia De Santis di Tuscia democratica (Partito democratico), Luca Giampieri di Tuscia tricolore (Fratelli d'Italia), Maria Rita De Alexandris del Patto civico per la Tuscia (Frontini) e Francesco Ciarlanti di Azzurri per la Tuscia (Forza Italia).

In seconda commissione - Ambiente, Assetto e pianificazione del territorio, Difesa del suolo, Protezione civile, Parchi e aree protette, Politiche comunitarie ed internazionali - nominati Lina Delle Monache (Pd), Nello Campana (FdI), Umberto Di Fusco (Civici), Ermanno Nicolai (Fi).

I consiglieri della terza commissione - Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti, Patrimonio - sono: Giulia De Santis, Stefano Zacchini (FdI), Umberto Di Fusco, Ermanno Nicolai.

In quarta commissione - Edilizia e Programmazione scolastica, Formazione professionale, Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego - siedono Lina Delle Monache, Luca Profili (FdI), Maria Rita De Alexandris e Francesco Ciarlanti.

Una rappresentanza equa di tutte le forze in campo. E non essendo ancora stato palesato il possibile profilo politico della maggioranza, è difficile stabilire - almeno ufficialmente, per ora - quanti componenti delle commissioni sono “filo-governativi” e quanti no.

Per dirimere il rebus, che visti i tempi lunghi non sembra essere tra le priorità di chi siede in consiglio, e quindi capire quale sarà l’asse portante della maggioranza che governerà l’amministrazione provinciale per i prossimi due anni bisognerà attendere la nomina del vicepresidente. Anche se l’opzione più accreditata sembra restare quella orientata a portare avanti la strada già battuta in precedenza, nel segno della continuità.

Intanto nella seduta di venerdì, dopo il consiglio, saranno convocate le varie commissioni, una ogni 20 minuti, per procedere direttamente all'elezione dei presidenti.