CERVETERI - Taglio del nastro domani alle 10.30 per il primo dei cinque parchi coinvolti nel progetto di "Rigenerazione urbana" finanziato con i fondi del Pnrr. Si tratta del parco Ina Casa. «Questo progetto darà nuova vita a un parco che meritava una consistente opera di restyling, oltre alla riqualificazione dell'area è stato installato un castello polivalente con scivoli, torri, corde e arrampicate, un’altalena inclusiva e vari giochi a molla, tutti progettati per stimolare il gioco e la fantasia dei più piccoli in totale sicurezza», ha detto il sindaco Elena Gubetti. «Tra gli interventi una pavimentazione antitrauma, l'implementazione delle alberature per creare aree ombreggiate, una recinzione in ferro con nuovi cancelli di accesso, un impianto di illuminazione efficiente e sostenibile e una cisterna per il recupero delle acque piovane integrata nel sistema di irrigazione». A fine giugno all’interno del parco verranno concluse le installazioni, con tavoli da picnic, una fontanella, una rastrelliera per le bici e dei cestini per i rifiuti.

