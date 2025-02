CIVITAVECCHIA – Un nuovo spazio di accoglienza e supporto per le famiglie prende vita nel quartiere San Liborio: questa mattina il Sindaco Marco Piendibene ha inaugurato ufficialmente il Centro Famiglie “La Stella”, un servizio pubblico e gratuito che offrirà mediazione familiare e intergenerazionale, consulenze psicologiche, sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio educativo.

Il centro, situato in viale Archilde Izzi 2, è nato dalla collaborazione tra i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, con il supporto della Regione Lazio e la gestione affidata alle cooperative sociali Luogocomune e Solidarietà e all’associazione Il Ponte.

«Questo progetto è un segnale importantissimo per il territorio», ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene, sottolineando il valore di un'iniziativa che vuole offrire supporto concreto alle famiglie in difficoltà. «Non vogliamo lasciare indietro nessuno. In un contesto sociale come quello di oggi, le istituzioni devono fare rete e lo stanno facendo insieme a voi», ha aggiunto, evidenziando l’importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni.

Anche il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha ribadito la centralità di questi servizi per il tessuto sociale locale: «Siamo in presenza di una nuova realtà che nasce in un quartiere che soffre, essendo ai margini della città. Oggi offriamo servizi fondamentali come orientamento scolastico e assistenza psicologica, necessari per non far sentire sole le persone». Ha poi sottolineato come sia importante non concentrare tutti i servizi solo su Civitavecchia, ma garantirne la diffusione anche negli altri Comuni del distretto.

L’assessore ai Servizi Sociali di Civitavecchia, Antonella Maucioni, ha evidenziato la solidità del progetto: «Il distretto sociosanitario ha ottenuto un finanziamento grazie a un bando della Regione Lazio, classificandosi secondo a livello regionale. Questo dimostra la validità della proposta e l’impegno dell’amministrazione nel dare risposte concrete alle persone più fragili».

Anche il consigliere regionale Emanuela Mari ha sottolineato il valore del progetto per il quartiere San Liborio, ringraziando i servizi sociali per il lavoro svolto: «Civitavecchia ha dato prova di grande capacità progettuale. Speriamo che i fondi della Regione Lazio servano per integrare sempre di più il territorio».

Il centro offrirà sportelli informativi, mediazione linguistico-culturale, consulenze individuali, di coppia e familiari, oltre a percorsi di sostegno psicologico per minori. «Con questa iniziativa mettiamo a disposizione della città un’ampia gamma di servizi di prevenzione», ha concluso Maucioni.

Per chiunque abbia bisogno di supporto, il Centro Famiglie “La Stella” è attivo su appuntamento e può essere contattato al numero 389 0921510.

