LADISPOLI - Una tre giorni dedicata alle politiche europee e non solo. Si chiama "Ladispolana" l'evento in programma sul lungomare Marina di Palo dal 22 al 24 settembre promosso dall'assessore delle Politiche europee, Innovazione tecnologica e città digitale, Agricoltura, Sanità, Alessandra Feduzi. «La "Ladispolana" - spiega - nasce con l'ambizione di diventare il salotto culturale più importante d'Italia. Dall’omaggio ai grandi uomini che hanno reso l'Italia un paese più grande in Europa, passando per le esigenze dei cittadini, ai politici più seguiti dai giovanissimi, alla prevenzione della salute. Ogni giorno un argomento diverso, un focus sul Paese che cambia e che punta a tornare ad essere leader nel panorama mondiale. Letteratura, politica, salute, ricerca, economia, spettacolo, tv, giornalismo, società, cultura, sport: tanti temi, numerosi ospiti per i molti incontri in programma. La "Ladispolana" vuole essere protagonista dell'estate italiana. Dal 22 al 24 settembre il salotto culturale, promosso e organizzato dal Comune di Ladispoli con il sostegno di Regione Lazio, del Parlamento europeo e di vari sponsor. Saranno numerosi gli appuntamenti alla "Ladispolana" che si alterneranno sul palco del Lungomare Marina di Palo che vedranno la partecipazione di volti noti del panorama politico nazionale ed europeo, inclusi Ministri e alte cariche dello stato, in uno spazio che potrà accogliere un ampio numero di spettatori. Uno spettacolo dall'alba al tramonto, nei suoi aspetti mutevoli di bellezza secondo le luci variabili delle ore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA