FIUMICINO - A che punto siamo con i lavori di rifacimento e sistemazione delle strade nella cittadina aeroportuale di Fiumicino? A tracciare un primo bilancio è la neogiunta di centrodestra, insediatasi a giugno, che in lungo comunicato stampa chiarisce tempi, cantieri e opere già avviate o in fase di conclusione. Q questo perché, a detta del Comune, in questi giorni la stampa nazionale si è interessata all’importante progetto della Ciclovia che collegherà la Capitale alla costa correndo lungo il Tevere fino a Fiumicino. Un progetto finanziato da Città Metropolitana che ha stanziato quasi un milione e mezzo di euro.

Il nuovo tratto, per quanto di competenza del Comune aeroportuale, di oltre 2,5 km, parte dal tracciato, assai suggestivo, già realizzato dal Comune di Fiumicino che dalla via Portuense, costeggiando l’argine del Tevere e l’Episcopio di Porto, arriva fino alla prima zona di Parco Leonardo.

Ora il nuovo tracciato, finanziato per 1,5 milioni di euro dalla Città metropolitana, arriverà oltre l’area di Commercity. Grande soddisfazione è espressa sui social dai tanti bikers ed appassionati di bicicletta che, sempre più numerosi, stanno apprezzando la grande rete di ciclabili realizzata sul territorio di Fiumicino che supera ormai i 30 km complessivi. Molti anche i romani – usufruendo anche del percorso della “Regina Ciclarum”, reso accessibile dal lavoro di volontari lungo il Tevere – che si spingono dalla Capitale in bicicletta verso il mare e che ne approfittano per visitare le aree archeologiche ed i beni culturali lungo l’asse della via Portuense, come i Porti imperiali di Claudio e Traiano. Questo nuovo tassello si si aggiungerà ora, entro fine anno con il completamento dei lavori.

Giovanna Onorati, vicesindaca ed assessora ai Lavori Pubblici, pur molto soddisfatta di questo progetto, vuole però sottolineare la grande mole di lavoro iniziato dal suo assessorato per quanto riguarda le strade nel vastissimo territorio comunale: «Su via Castel San Giorgio a Maccarese sono in corso i lavori; è stata fatta la prima parte con sottostante il binder, praticamente uno strato che deve sostenere il tappetino perché la base stradale era ridotta veramente male».

«Ovviamente il tappetino verrà fatto a completamento e sull’intera carreggiata, evitando di intervenire nelle parti in buone condizioni. Questo binder è fondamentale - sottolinea l’Assessora – altrimenti è come se non avessimo fatto nulla. Già in questi giorni, meteo permettendo, gli operai torneranno all’opera garantendo il termine in un tempo breve. I lavori potranno ritenersi conclusi quando verrà fatta l’intera segnaletica orizzontale».

«Mi preme sottolineare questo in risposta a chi mi faceva domande sui social. Ad Aranova – prosegue Giovanna Onorati – via Michele Rosi è stata completata, anche via Siliqua con la segnaletica orizzontale e gli attraversamenti pedonali. Ancora qualche lavoro di perfezionamento, come il rialzamento degli attraversamenti, e poi potremo dichiarare la fine lavori».

Insomma diversi sono gli interventi fatti sulle strade del Comune ed altri ne sono previsti; con le poche risorse finanziarie e il poco tempo a disposizione «l’Amministrazione – conclude – può dichiararsi soddisfatta e operativa».