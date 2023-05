CIVITAVECCHIA – Un affidamento per quattro anni, per cercare di attirare l’interesse di eventuali operatori, garantendo un servizio in più ai cittadini. Ci sarà tempo fino al 16 giugno prossimo per partecipare all’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere.

L’AVVISO PUBBLICO L’affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere sarà assentito per quattro stagioni balneari (dal 2023 al 2026) - si legge nel bando - e dovrà essere a costo zero per il Comune di Civitavecchia. Dovranno essere garantiti i servizi balneari richiesti e sarà consentito effettuare il servizio noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell’utenza. Il posizionamento stagionale sull’arenile delle strutture in legno e materiali eco-compatibili necessari all’espletamento dei servizi balneari sarà assentito previa acquisizione delle autorizzazioni di legge come indicate nell’Avviso pubblico. È vietato l’utilizzo delle suddette strutture per la vendita di prodotti del settore alimentare anche preconfezionati».

LE SPIAGGE INTERESSATE Sono undici i tratti di litorali interessati. In particolare si tratta delle spiagge antistanti via Mascagni, via Borgo Odescalchi, spiaggia a sud del Fosso dell'Infernaccio, spiaggia compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Grotta Aurelia" e il fosso di Scarpatosta, spiaggia compresa tra la concessione assentita a favore dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e lo stabilimento balneare "Baia dell'Orso", Piccolo Paradiso, spiaggia sottostante lo stadio comunale, spiaggia in località Punta delle donne in via Maratona, due spiagge a sud del complesso turistico Sunbay, spiaggia del Marangone a nord del fosso omonimo.

LE SPIAGGE CENTRALI Nel frattempo si stanno attrezzando le spiagge del lungomare cittadino, tra la Marino ed il Pirgo. In questo senso l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Manuel Magliani sta monitorando la situazione. Per la prossima settimana convocherà una riunione con i concessionari, probabilmente per martedì pomeriggio, per avere un quadro della situazione.

