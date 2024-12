FIUMICINO - «Nei giorni scorsi abbiamo effettuato un sopralluogo alla scuola G.B Grassi, continuando così il nostro tour negli istituti del territorio». Ne danno notizia in un comunicato stampa Alessio Coronas, presidente della Commissione “Servizi sociali, sanitari, pari opportunità, cimiteri, diritti animali, politica casa ATER” e la consigliera Patrizia Fata membro della stessa Commissione.

“Solo ascoltando le voci di chi quotidianamente vive la scuola, possiamo venire a conoscenza delle criticità in modo da trovare soluzioni rapide e concrete, – spiegano Coronas e Fata – volte a migliorare la vita di insegnanti, studenti e personale Ata.

Un punto - sottolinean o - a cui tuttavia teniamo particolarmente, in quanto membri della commissione al Sociale, è quello di garantire il diritto allo studio a tutti e tendere una mano agli studenti disabili, senza che nessuno venga lasciato indietro.

E’ un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale ed intendiamo portarlo avanti fino in fondo, per far sì che Fiumicino, - aggiugono il presidente e la consigliera - e nel caso specifico le scuole, siano un posto aperto a tutti senza nessun tipo di distinzione.

Motivo per cui lavoreremo in piena sintonia con le istituzioni scolastiche», concludono Coronas e Fata.

Il tour del presidente della commissione e della consigliera comunane, mebro della commissione, proseguirà nei prossimi giorni nelle altre scuole del territorio, sempre con l’obbiettivo di raccogliere segnalazioni volte a migliorare la vita scolastica degli studenti e le condizioni di lavoro di dipendenti e studenti.